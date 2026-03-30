Son dakika! MSB: İran'dan atılan balistik füze engellendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, Türkiye’nin hava sahasına ve topraklarına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığını vurguladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir.

