İçişleri duyurdu: 1 Nisan’da başlıyor, erteleme yok, cezası 140 bin TL

Trafikte yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı; standart dışı, mühürsüz veya "APP" (Avrupa Press Plaka) olarak adlandırılan sahte plaka kullanımına karşı en sert yaptırımlardan birini devreye alıyor.

Bakanlık Basın Müşaviri Hasan Öymez’in açıklamasına göre, 1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullanan sürücüler ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

Yeni düzenlemeye göre sahte plaka kullanan araç sahiplerine tam 140 bin TL idari para cezası uygulanacak. Yetkililer, bu uygulamanın kesin olduğunu vurgularken, herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını net şekilde ifade etti. Bu adımın, trafikte güvenliği artırmak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla atıldığı belirtiliyor.

Erteleme yok: Son gün 31 Mart

Bakanlık, sürücülere açık bir çağrıda bulunuyor: Mevzuata aykırı plakaların düzeltilmesi için tanınan sürede herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yani 1 Nisan itibarıyla denetimler başlayacak ve cezalar anında uygulanacak. Uzmanlara göre bu durum, özellikle standart dışı plaka kullanan sürücüler için ciddi bir risk oluşturuyor.

Hatalı ama resmi plakalara ceza yok

Dikkat çeken bir diğer detay ise TŞOF’tan alınmış plakalara yönelik. Açıklamaya göre, hatalı olsa bile resmi kanallardan alınan plakalara ceza uygulanmayacak. Ancak bu plakaların süreç içinde yenilenmesi zorunlu olacak. Bu ayrım, sürücüler açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Yeni standartlar yolda

Öte yandan sadece plakalar değil, araç içi donanımlar da düzenleme kapsamına alınıyor. Multimedya ekranlar ve hoparlör sistemlerine ilişkin standartların, kısa süre içinde yayımlanacak yeni bir yönetmelikle belirleneceği açıklandı. Bu gelişme, araç modifikasyonlarına da yeni kurallar getirebilir.