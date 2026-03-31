Mustafa Bozbey eşi Seden Bozbey ve çocuğu Side Bozbey kimdir?

Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Şafak operasyonu sonrası "Mustafa Bozbey eşi ve çocuğu kimdir" soruları yoğun şekilde gelmeye başladı.

Mustafa Bozbey eşi Seden Bozbey kimdir?

Sosyolog olan Seden Bozbey 1979 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve liseyi İzmir Bornova’da okudu. Lisans eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı.

İzmir’deki liselerde sözleşmeli öğretmenlik yaptıktan sonra iş nedeniyle geldiği Bursa’ya yerleşerek Nilüfer Belediyesi’nde sosyolog olarak göreve başladı. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini de üstlenen Seden Bozbey 2014 yılında Mustafa Bozbey ile evlendi.

Mustafa Bozbey’in isteği üzerine vakıf müdürlüğü görevine getirildi.

Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey ile ilgili ise detaylı bir bilgi mevcut değil.