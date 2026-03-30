Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Fed faiz kararı tarihi nisan ayının yaklaşması ile birlikte zaman zaman araştırılıyor. Savaş sürerken Amerikan Merkez Bankası'nın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oluyor. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar, yatırımcılar "Fed faiz kararı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Amerikan Merkez Banası mart ayında faizleri sabit bıraktı. Fed'in bir sonraki toplantıda nasıl bir yok izleyeceği sürekli olarak tartışılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirme baskısı sürerken tarihleri öğrenmeye çalışkanlar "Fed faiz kararı ne zaman" sorusuna başvuruyor.
Fed faiz kararı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed kararını saat 21.00'de duyuracak.
30 Mart 2026 piyasa beklentisine göre yüzde 96.8 oranında faizlerin sabit kalması bekleniyor.