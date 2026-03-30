Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Amerikan Merkez Banası mart ayında faizleri sabit bıraktı. Fed'in bir sonraki toplantıda nasıl bir yok izleyeceği sürekli olarak tartışılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirme baskısı sürerken tarihleri öğrenmeye çalışkanlar "Fed faiz kararı ne zaman" sorusuna başvuruyor.

Amerikan Merkez Bankası faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed kararını saat 21.00'de duyuracak.

30 Mart 2026 piyasa beklentisine göre yüzde 96.8 oranında faizlerin sabit kalması bekleniyor.