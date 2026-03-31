BAYRAM TARİHİ: Kurban Bayramı 2026 ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü?
Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olanlar tarihlere odaklanmış durumda... Öte yandan plan yapacaklar da bayramın hangi günlere denk geldiğini öğrenmeye çalışıyor. İşte "Kurban Bayramı 2026 ne zaman" sorusunun yanıtı...
2026 Kurban Bayramı tarihi
2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak. Arefe günü ise 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor.
