5 milyon TL bağışlayana sahibinden satılık kulüp

Emre ERGÜL

Es Es Es, Ki Ki Ki, Eski Eski Es… Nasıl? Hatırladınız mı, Eskişehir kenti ile özdeşleşen Eskişehirspor’un efsane tezahüratını? 2011-12 sezonunda Ersun Yanal’ın teknik patronluğunda Süper Lig’i 4’üncü bitirip, UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazanan Eskişehirspor’un taraftarı, bugün bu tezahüratı Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) yapıyor. Maddi kriz, “futbol kenti” olarak bilinen Eskişehir’i esir almış durumda.

Şehrin futboldaki sembolü olan Es Es’in yönetimi yaz başında kulübün 336 milyon 691 bin 677 lira borcu olduğunu açıkladı. Şehrin bir başka takımı olan ve Bölgesel Amatör Lig’de top koşturan Eskişehir Demirspor, ligden çekileceğini açıkladı. Kulüp Başkanı Mehmet Ali Hünerlier futbolculara para ödemekte zorluk çektiklerini belirterek, çekilme kararını yerel basına açıkladı. Eskişehirspor ve Eskişehir Yunusemrespor yöneticilerinin devreye girmesi sonucu, Demirspor yönetimi iki gün sonra kararlarından vazgeçti.

Ancak kent futbolunun çektiği mali sıkıntılarla ilgili en ilginç haber, Yunusemrespor’dan geldi. Kulüp Başkanı Osman Taş, takımını bağış yoluyla satışa çıkardı: “Eskişehirspor’a 5 milyon TL bağış yapana kendi takımımın anahtarını vereceğim.”

Yıllık maliyet 10 milyon TL

Taş, yerel basına yaptığı bu açıklamayla ilgili dün DÜNYA’ya konuştu: “Takımımım hala satışta. Ama gelen giden yok. Eskişehir’e bağış yapana veririm takımımı. Es kişehirspor’a ben yeterince yardım yaptım. Kulüpteki alacaklarımı bile sildim.

Yunusemrespor için Es-Es’e bağış istememim nedeni de kim Eskişehirsporlu kim değil, görsünler istedim. 2018- 19’da Eskişehirspor’un başkanıydım. Eskişehirspor için bir Bayern Münih bir Manchester gibi müze açılması lazım. Anadolu’nun yıldızı. Ama şehirden destek olmadıktan sonra işleri çok zor. Allah güç versin onlara. Eskişehir’de bir tek taraftar var. Zaten onlar da olmazsa, kapatın tüm kent takımlarını zaten.”

Eskişehir için “Spor kenti” dendiğini belirten Taş, “Ancak buna dair bir mali destek görmüyoruz. Bırakın, bir tebrik mesajı bile yok.” Çözümün BAL’ın 4’üncü Lig olarak ilan edilip kulüplere yeni gelir kapısının açılmasında olduğunu beliten Taş, bağışla Yunusemrespor’u alacak olanlara da mali portre çıkardı: “Takımın yıllık ortalama maliyeti 10 milyon TL. Menajerlere kanılmaz ve düzgün bir takım yapılırsa şampiyonluk için bu bütçe yeter.”