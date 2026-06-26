A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup oldu

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Dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonya, VNL'de bu sezon dördüncü galibiyetini aldı. Türkiye ise altıncı maçında üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

31 sayıyla maçın en skorer ismi olan ay-yıldızlı voleybolcu Adis Lagumdzija'nın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Ev sahibi Polonya karşısında maçı karar setine taşıyan milli takım, VNL'de rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı 3-0 kaybetmişti. Milliler, son Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya karşısında yine set alamamıştı.

Türkiye, 2026 Milletler Ligi'nin 2. haftasında üçüncü maçını, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da Arjantin ile yapacak.