A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Ay-yıldızlılar, 4 Şubat Pazar günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak.
2019 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmek için eleme grubunda Belarus ve Estonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Belarus ve 14 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da Estonya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 4 Şubat Pazar günü kampa girerek çalışmalarına başlayacak.
Ay-yıldızlıların 16 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi), Elif Emirtekin (BOTAŞ), Esra Ural Topuz, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe), Işıl Alben (Galatasaray), Hülya Çoklar, Merve Aydın (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar, Cansu Köksal (Yakın Doğu Üniversitesi)
Kaynak: AA