A Milli Takım, EURO 2024'e lider gidiyor!
Son dakika gelişmesi...UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.
49. dakikada A Milli Takım, yarı alanından çıkmakta zorlandı. Topu kapan Broadhead, sağdan savunmanın arkasına sarkan Johnson'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda, kaleci Altay uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
58. dakikada sağdan kazanılan kornerde topun başına geçen Zeki Çelik, kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, kaleci Ward gole izin vermedi.
69. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Sol tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Kenan Yıldız, Ben Davies'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi. 70'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.
74. dakikada rakibinden kaptığı topla hızlı çıkan İsmail Yüksek, sağdan atağa katılan Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne gelen bu futbolcunun sert şutunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.