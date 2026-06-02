A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele edeceği 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu şöyle:
Kaleciler:
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Savunmacılar:
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Orta Sahalar:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvetler:
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
Çıkarılan isimler:
Muhammed Şengezer
Ersin Destanoğlu
Atakan Karazor
Ahmetcan Kaplan
Mustafa Eskihellaç
Yusuf Sarı
Yusuf Akçiçek
Aral Şimsir
Demir Ege Tıknaz