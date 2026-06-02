Erman Toroğlu hakkında hapis istemi

Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Erman Toroğlu, bu kez yaptığı yorumlar nedeniyle yargı süreciyle gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Toroğlu'nun televizyon programında yaptığı bazı açıklamaların kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı öne sürüldü.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Soruşturma, Erman Toroğlu'nun 8 Şubat tarihinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı değerlendirmeler üzerine başlatıldı.

İddianamede, Toroğlu'nun Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında bir görüşme gerçekleştiğine ve bu görüşmede bazı konuların ele alındığına yönelik açıklamalarına yer verildi. Savcılık, bu ifadelerin gerçeğe aykırı olduğu iddiasıyla inceleme başlattı.

İddianamede, Erman Toroğlu'nun kamuoyunun yoğun ilgi gösterdiği futbol gündemi üzerinden devlet kurumlarına yönelik güveni zedeleyebilecek nitelikte açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü.

Savcılık, söz konusu açıklamaların kamu düzenini ilgilendiren konularda toplumda yanlış algı oluşturabilecek içerikler taşıdığını değerlendirdi.

Erman Toroğlu neden yargılanıyor?

Hazırlanan iddianamede Toroğlu'nun, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddia edildi.

Savcılık, açıklamaların çok sayıda kişi tarafından izlenen bir televizyon programında yapılması nedeniyle suçun aleniyet unsurunun oluştuğunu belirtti.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebi

Savcılık, Erman Toroğlu'nun söz konusu suç kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte yargılama süreci resmen başlamış oldu.

Galatasaray müşteki sıfatıyla yer aldı

İddianamede Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ müşteki olarak yer aldı.

Dosyada Erman Toroğlu ise şüpheli sıfatıyla bulunurken, yargılama sürecinde tarafların mahkemeye sunacağı savunma ve deliller davanın seyrini belirleyecek.