Akıllı insan parasını ikiye böler

Emre ERGÜL

Yine yeniden bir transfer dönemindeyiz. Yine milyonlar dile getiriliyor… Yine sporcuların banka hesapları herkesin dilinde…Ve yine aynı sorular akıl karıştırıyor: “O para bende olsa ne yapardım?”

Çok büyük bir ihtimalle, siz de Amerika’daki binlerce örneğinde olduğu gibi “o paraları yerdiniz.” Bakın, Sports Illustrated’ın yayınladığı araştırmalar neyi gösteriyor: Amerikan futbol ligi NFL’de milyon dolarlar alan sporcuların yüzde 78’i iki yıl içinde beş parasız kalıyor. Peki ya, ABD basketbol ligi NBA…

Her 100 NBA oyuncusundan 60’ı kariyeri sonrası finansal çöküntü yaşıyor. İşte bu nedenle, yatırımda uzman olmuş dünyaca ünlü sporcular, başta genç sporcular olmak üzere, birikimi olan genç yatırımcılara nasihatlarda bulunuyor.

Bu sporcuların başında bir NBA efsanesi geliyor: Shaquille O’Neal. Emekli basketbolcunun NBA’deki ilk sözleşmesini imzaladıktan sonraki yarım saat içinde 1 milyon dolar harcadığını biliyor muydunuz?

Onu durduran kişi ise çalıştığı bankanın müdürü… Onun “Yatırım yap” tavsiyesine uyan O’Neal, bugün onlarca moda markası, yapım şirketi, içerik üretim merkezi, yiyecek markasının sahibi…

Kendisini uyaran banka müdüründen yola çıkarak “Doğru insanları yanına al” diyen O’Neal’in Milford Bank’in raporuna yansıyan tavsiyesi şöyle:

“Diyelim 100 dolarınız var. Bunu ikiye bölün. Akıllı insanlar 50 doları bir yere koyar ve ona hiç dokunmaz. Bakın, elinizde hala 50 dolar var. Daha da akıllı insanlar ise 75 dolarını kenara ayırır!”

“New Money: Staying Rich” kitabının yazarı olan eski NFL yıldızı Phillip Buchanon da annesine teşekkür edenlerden: “Milyon dolarlık anlaşmalar imzaladığımda, annem karşıma çıkıp ‘Bugüne kadar senin için yaptıklarımdan dolayı bana 1 milyon dolar vereceksin’ dedi. Bir gerginlik yaşadık. Ama sonra anladım. Nakit yerine ona o değerde ev aldım.” Buchanon da üç tavsiyede bulunuyor:

1- İstediklerinle ihtiyaçların arasında bir çizgi çek. Para dağıtmak ve aile üyelerine pahalı şeyler satın almak gibi yaygın mali tuzaklardan kaçınmak için sınırlar koymak zorunludur.

2-Sizden alanlara dikkat edin… Sırf paranız olduğunu düşündükleri için insanlara para vermeyin. Sınırları belirlemek, insanların sizden faydalanmamasını sağlamak için çok önemlidir.

3-Etrafınızı güvenebileceğiniz insanlarla çevreleyin. Gerçek arkadaşlar ve iyi gün dostları arasında ayrım yapın, çünkü gerçek arkadaşlar sizin refahınızı sağlamak isteyecektir.

En başarılı 3 yatırımcı sporcu

LeBron James: Ünlü NBA yıldızının birçok alanda yatırımı var. Ancak 39 yaşındaki basketbolcuyu Money Smart Athlete Listesi’nde tepeye çıkaran yatırımı Blaze Pizza oldu. 1 milyon dolar yatırdığı pizza markasının bugünkü değeri 250 milyon dolar. Pizzadan 250 kat para kazanan James’in ortak olduğu Springhill Entertainment adlı içerik üretim merkezi de 750 milyon dolara ulaştı. James, İngiliz futbol devi Liverpool’un da yüzde 2’sinin sahibi…

Michael Jordan: Nike’la 1984’te yaptığı anlaşma gelmiş geçmiş en büyük NBA yıldızlarından olan Jordan’a toplamda 1.3 milyar dolar kazandırdı. 2010’da NBA takımı Hornets’ı aldı, yakın zamanda sattı. Şahsi serveti 1.6 milyar dolar. Cornerstone adlı restoran zincirinin ortağı olan Jordan’ın oto galerileri, fast food lokantaları, bahis siteleri bulunuyor.

Conor McGregor: Ünlü MMA dövüşçüsü, 2018 yılında bir viski markası kurdu, daha ilk yılında milyar dolar kazandı. “August McGregor” adlı bir giyim markası bulunuyor. The Mac Life adlı bir de medya yayını bulunuyor.

“Finans kanunları, fizik kanunlarına uymaz”

CNBC’de bir yatırım programına katılan eski NBA oyuncusu Isaiah Thomas ile eski beyzbolcu Dexter Fowler 5 nasihat verdi:

1-Harcadığınızdan daha fazlasını tasarruf edin. Para kazandığınız ilk günden itibaren her ay bunu yapın.

2-Kötü günlere hazırlıklı olun. Bir trafik kazası geçirirsiniz, bugün yaptığınız işi yapamıyor olabilirsiniz.

3-Finansal sonuçlara dikkat edin. Önemli miktarda para kazanan için kötü mali kararların sonucu hemen olmaz. Gideni hissetmezsin. Finans kanunları, fizik kanunlarına uymaz!

4-Emekliymiş gibi yaşayın. Çalışma yıllarınız boyunca aşırı harcama yaparsanız, daha sonra daha tutumlu bir yaşam tarzına geçmek zordur.

5-Paranızın birleşmesine izin verin. Zaman, anapara artı birikmiş faiz üzerinden hesaplanan bileşik faizin gücünden yararlanır; bu da yatırım kazançlarınızın daha hızlı birikmesi anlamına gelir.