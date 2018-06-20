Ali Koç'tan 'video' açıklaması

20 Haziran 2018

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, DEİK'in reklam filmi ile ilgili hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine açıklama yayınladı.

Ali Koç tarafından yapılan ve Koç Holding ile Fenerbahçe Spor Kulubü resmi hesaplarından duyurulan açıklama şöyle:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Nisan ayındaki Genel Kurulumuz kapsamında hazırlanmış olan tanıtım filmimizin farklı bir versiyonunun bu gece televizyon kanallarında yayınlanması sonrasında sosyal medya üzerinden siyasi amaç taşıyormuş gibi yansıtılmasına son derece şaşırdım ve üzüldüm.

Zamanlaması açısından farklı yerlere çekilebilen bu film talebim üzerine yayından kaldırılmış olup, ilgililere yaklaşım ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederim.

Bu vesileyle bir kez daha şahsım ve temsil ettiğim kurumların siyasetle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarım.

Saygılarımla,

Ali Y. Koç

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı