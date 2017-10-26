Anadolu Efes'in konuğu CSKA Moskova

26 Ekim 2017

Avrupa arenasındaki 595. maçına çıkacak olan takımımız, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 594 karşılaşmada 333 galibiyet ve 261 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,1) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 347. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 346 karşılaşmada 176 galibiyet ve 170 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,9) elde etti.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşılaşırken, takımımız dokuz galibiyet ve 14 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta takımımız altı galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada takımımız üç galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı.

Turkish Airlines Euroleague’in üçüncü haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş’a deplasmanda 81-70 mağlup olmuş, CSKA Moskova ise Yunanistan’ın Panathinaikos Superfoods takımını 81-63 yenmişti. Euroleague’de üçüncü haftanın ardından Anadolu Efes üç mağlubiyet ile 15. sırada, CSKA Moskova ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile altıncı sırada yer alıyor.