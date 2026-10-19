Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 yendi

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LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Sevilla karşısında 30. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışından bir şut çıkaran Arda Güler, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 21 yaşındaki milli futbolcu, LaLiga'da bu sezon ilk 9 haftada 2. golüne imza attı.

Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe, 36. dakikada farkı ikiye çıkardı ve Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Mbappe, 63. dakikadaki penaltı golüyle takımını 3-0 öne geçirdi ve maçtaki 2. golünü attı.

Sevilla, 80. dakikada Manuel Bueno'nun golüyle farkı ikiye indirse de Real Madrid, 82. dakikada Yan Diomande'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 yendi.

Bu sonuçla, Real Madrid, 21 puanla 3. sırada yer alırken Sevilla is 14 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada tamamladı. Namağlup Barcelona ise 27 puanla zirvede yer alıyor.