Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maç tarihi ve saati...

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Şampiyonlar Ligi ikinci haftası için bekleyiş devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe de Aston Villa'nın konuğu olacak. İlk maçta berabere kalan Sarı Kanarya ilk galibiyetini almak istiyor. Heyecan katlanırken "Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda" sorusu sıklaşıyor.

Aston Villa Fenerbahçe maçı ne zaman?

Aston Villa Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen ekrana gelecek.

4. kez karşı karşıya gelecekler

Fenerbahçe ve Astan Villa Avrupa'da 3 kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 3 müsabakadan da sahadan yenilgi ile ayrıldı.