Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman? Olympiacos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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EuroLeague Süper Kupa organizasyonu 18-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Abu Dhabi gerçekleşecek turnuvada Fenerbahçe Tarfin, Olympiacos ile karşılaşıyor. Taraftar mücadeleyi kaçırmak istemiyor ve "Olympiacos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman?

Olympiacos - Fenerbahçe maçı 18 Eylül saat 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Sarı Kanarya, Olympiacos'u yendiği takdirde 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de final maçına çıkacak.