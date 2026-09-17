Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman? Olympiacos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague Süper Kupa organizasyonu bu yıl ilk kez gerçekleşiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ilk maçını Olympiacos ile yapacak. Mücadele büyük bir heyecan beklenirken "Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman" sorusu hızlanıyor.
EuroLeague Süper Kupa organizasyonu 18-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Abu Dhabi gerçekleşecek turnuvada Fenerbahçe Tarfin, Olympiacos ile karşılaşıyor. Taraftar mücadeleyi kaçırmak istemiyor ve "Olympiacos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman?
Olympiacos - Fenerbahçe maçı 18 Eylül saat 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
Sarı Kanarya, Olympiacos'u yendiği takdirde 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de final maçına çıkacak.