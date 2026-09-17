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Beşiktaş maç saati ve muhtemel 11'i... Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi heyecanı başladı. Temsilcimiz Beşiktaş ise bu akşam Marsilya karşısına çıkıyor. Saha avantajını kullanmak isteyen Kara Kartal'da hedef 3 puan... Dakikalar ilerledikçe artan soru ise "Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

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Beşiktaş maç saati ve muhtemel 11'i... Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Avrupa'daki ilk maçına çıkıyor. Rakip Fransa ekibi Marsilya... Fransa temsilcisi lige iyi bir başlangıç yapamazken Beşiktaş rakibini evine eli boş göndermenin hedefinde... Peki, Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Outtara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic

Marsilya: De Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emerson, Höjbjerg, Abdelli, Harit, Gomes, Igor Paxiao, Gouiri

Kara Kartal'da eksik yok

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sırp golcü Dusan Vlahovic de cezasının sona ermesinin ardından Marsilya karşısında yeniden forma giyecek

Kaynak: HABER MERKEZİ
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