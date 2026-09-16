GS Şampiyonlar ligi maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları için geri sayım sürüyor. Galatasaray ilk hafta Sporting Lizbon'a yenilirken ikinci maçta Barcelona ile kendi sahasında oynayacak. Aslan güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar hedefliyor. Müsabaka için gün sayılarken "Galatasaray - Barcelona maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman?

Galatasaray 13 Ekim'de Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak?

11. karşılaşma

İki takım bugüne dek Avrupa'da 10 kez karşılaştılar. Barcelona 6 kez galip gelirken Galatasaray ise 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle bitti.

Barcelona'nın 17 golüne Aslan 7 golle karşılık verdi.