Fenerbahçe Şampiyonlar ligi maçı ne zaman? Aston Villa Fenerbahçe maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şampiyonlar Ligi ikinci haftası için geri sayım sürüyor. Bu hafta müsabakaların oynanıp oynanmayacağı merak edilirken sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftar "Aston Villa Fenerbahçe maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Aston Villa Fenerbahçe maçı ne zaman?

Aston Villa Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Bu müsabaka da TRT 1'den naklen ekrana gelecek.

4. kez karşı karşıya gelecekler

Fenerbahçe ve Astan Villa Avrupa'da 3 kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 3 müsabakadan da sahadan yenilgi ile ayrıldı.