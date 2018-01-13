Avcı: Arda bugün açıklanabilir
Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Avcı, Arda Turan'ın transferiyle alakalı sonucun bugün açıklanabileceğini söyledi.
Medipol Başakşehir'in deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı Arda Turan'ın turuncu lacivertli takıma transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
CNN'de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Barcelona ile görüşmeler devam ediyor. Net bir şey yok ama iki tarafta çaba gösteriyor. Umarım olacak öyle hissediyorum. Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde" dedi.
Avcı, Arda Turan kararının bugün açıklanabileceğini de sözlerine ekledi.