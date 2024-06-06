Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya'da başlıyor

Organizasyona 44 sporcuyla katılacaklarını belirten Çintimar, şampiyonaya oldukça sıkı bir şekilde hazırlandıklarını kaydetti. Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyanın 1950 yılında Ruhi Sarıalp ile kazanıldığını anımsatan Çintimar, bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda yine başarılı olmak istediklerini vurguladı ve ekledi:

"Son 5 yıldır, kendi dönemim de dahil olmak üzere, devşirme sporcuyla alakalı tamamen kapılarımızı kapattık. Kendi yetiştirdiğimiz genç sporcularımızla, şu an çok ciddi bir kadroyla Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Ben inanıyorum ki buradan da yine olimpiyat öncesi başarılarla döneceğiz. Oradan sonra da hedef 25 kotayla olimpiyata gidebilmek. Bunu da inşallah sağlamak için gücümüz var.

"Yurt içi ve yurt dışındaki kamplarımız devam ediyor"

Fatih Çintimar, daha iyi gelişebilmeleri için sporcularını yurt dışı kamplara ginderdiklerini belirtti.

"Yurt içi ve yurt dışındaki kamplarımız devam ediyor" diyen Çintimar, "Özellikle olimpiyata katılma ihtimali olan sporcularımızın tamamına bunu sağladık. Sağlamaya da devam ediyoruz. Şu an bile dünyanın çeşitli ülkelerinde hem kampta hem de yarışmada sporcularımız var. Çünkü artık ranking (sıralama) sistemi olduğu için her hafta bir yerde yarış kovalamak zorundasınız. Ekip olarak ciddi şekilde çalışıyoruz. Birçok sporcumuz yurt dışından direkt Avrupa Şampiyonası için Roma'ya gelecekler. Orada yarışacaklar. Ondan sonra da olimpiyat için tekrar hangi ülkede kamp yapmaları gerekiyorsa oraya göndereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.