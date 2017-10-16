Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde karşılaşmalara devam edildi. İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Borussia Dortmund, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain, zirvede yer aldı.
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.
İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Borussia Dortmund, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
Premier Lig'de 8. maçların ardından 22 puan toplayan Manchester City, Manchester United'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Manchester kulüplerini, 17 puanlı Tottenham ve 15 puanlı Watford izledi.
La Liga'da 22 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini Valencia 18, Real Madrid 17, Atletico Madrid ve Sevilla on altışar puanla takip etti.
Bundesliga'nın 8. haftasının ardından 19 puanı bulunan Borussia Dortmund, liderliğini korudu. Dortmund'un arkasından 17 puanla Bayern Münih, 16 puanla Leipzig, 15 puanla Hoffenheim ve 14 puanla Borussia Mönchengladbach sıralandı.
Serie A'da 8 haftanın ardından 24 puan toplayan Napoli'yi, 22 puanlı Inter, on dokuzar puanlı Juventus ve Lazio ile 15 puanlı Roma izledi.
Fransa'da lider PSG, 25 puanla Ligue 1'de liderliğini sürdürdü. Monaco 19, Saint-Etienne, Olympique Marsilya ve Nantes on yedişer puanla PSG'nin arkasında yer aldı.
Kaynak: AA