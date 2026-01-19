Avustralya Açık Zeynep Dönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık başladı. Milli gururumuz Zeynep Dönmez bir ilke imza atarak ikinci tura yükseldi. Milyonlar şimdi ikinci maçı heyecanla beklerken sıkça "Zeynep Dönmez 2. tur maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yöneltiliyor.

Avustralya Açık Zeynep Dönmez 2. tur maçı ne zaman?

Zeynep Sönmez, 2. turda Macaristanlı Anna Bondar ile karşı karşıya gelecek. Mücadele tarihi 21 Ocak Çarşamba olarak belirlenirken maç saati henüz kesinleşmedi. Mücadeleler Eurosport'tan canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

Zeynep Sönmez kimdir?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul’da doğan Türk profesyonel tenis oyuncusudur. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 20 Ekim 2025 tarihinde açıklanan dünya sıralamasında 69. basamağa yükselerek kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

Profesyonel kariyerinde WTA Turu’nda 1, ITF Kadınlar Turu’nda ise 4 tekler şampiyonluğu bulunan Sönmez, Türk tenisinin son yıllardaki en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 2022 Billie Jean King Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden genç raket, organizasyonu 3 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamladı.

Grand Slam performanslarıyla öne çıkan Zeynep Sönmez, 2024 Roland Garros’ta kariyerinde ilk kez ana tabloya kalma başarısı gösterdi. Aynı yıl Wimbledon ve Amerika Açık elemelerinde de final turlarına kadar yükseldi. 2024 sezonunda WTA 250 Merida Açık’ta kazandığı şampiyonlukla ilk WTA kupasını kaldıran Sönmez, bu başarıyla birlikte dünya sıralamasında ilk 100 içine girdi.

2025 Wimbledon Tenis Turnuvası’nda 3. tura yükselerek kariyerinin en önemli Grand Slam derecelerinden birine imza atan Zeynep Sönmez, aynı sezon Amerika Açık’a doğrudan ana tablodan katıldı ve bir yıl içinde dört Grand Slam turnuvasının tamamında ana tabloda yer aldı.

2026 Avustralya Açık’ta elemelerden gelerek ana tabloya kalan Sönmez, ilk turda dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova’yı mağlup ederek bir kez daha adından söz ettirdi. Genç yaşına rağmen istikrarlı yükselişiyle dikkat çeken Zeynep Sönmez, Türk tenisinin geleceği olarak gösteriliyor.