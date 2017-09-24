Aykut Kocaman: Hakem kararları maçın sonucunda etkili oldu

24 Eylül 2017

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri derbiyi yöneten hakem Ali Palabıyık'ın kendi aleyhlerine daha fazla karar verdiğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, ligde ilk 3 iç saha maçlarını şampiyonluk yolundaki rakipleri Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'la oynadıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Lige son derece iyi başlamış, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değerli bir galibiyet almış, öz güveni yüksek bir takıma karşı son derece tehlikeli bir maç olarak gözüküyordu. Öbür taraftan bizim adımıza da bir şeyleri çevirmek gerekiyordu. Deplasman grafiğimiz iyi gözüküyor ama şampiyonluğa giden yolda içeride alınan galibiyetler önemli. Öz güven kazanmaya çalışırken bu kadar öz güveni yüksek bir takıma karşı oynamak kolay bir durum değildir. Her iki takım adına da söylüyorum, son derece olumsuz kararlar veren, yüzdesel olarak biraz daha bizim aleyhimize kararların olduğu kötü bir hakem performansı vardı."

"Hakemin kararları sonucu etkiledi"

Aykut Kocaman, hakem kararlarının maçın sonucunu etkilediğini savundu.

Hakemlerin performansının sorulması üzerine Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem kararları maçın sonucunda etkili oldu. Bu iki takım için de konuşulabilir. Yetenekli oyunculardan kurulmuş bir takımız. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağız. Çok vahim hatalar yapmazsak, ben, yönetim ya da futbolcular, hemen hemen bütün takımları yenebilecek kapasitedeyiz. Hakemleri ise yenme şansımız yok. Bu maça ait bir şey değil."

Şenol Güneş'le diyaloğu

Aykut Kocaman, ilk yarıda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le girdiği diyaloğun sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Ne olduğunu çözemedim. Cenk'in topu Isla'ya attığını gördüm. Ben 18 yıldır teknik adamlık yapıyorum. Diğer kulübeye bakan bir insan değilim. Herkesin kendi işini yapması gerekir. O an göz göze geldik. Ne anlatmak istediğini anlamadım. Olayın ne olduğunu anlamak için 'Bana mı söylüyorsun?' diye sordum. Polemiğe gerek yok. Ne söylediğini anlamadım."

Kaynak: AA