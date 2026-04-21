Bakan Ersoy'dan Rıza Kayaalp'e tebrik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 13’üncü kez altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli güreşçi Rıza Kayaalp’i yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Ersoy kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

Avrupa güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran millî sporcumuz Rıza Kayaalp’i tebrik ediyorum.

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 13’üncü kez altın madalya kazanarak Avrupa güreş tarihinin en fazla şampiyon olan ismi unvanını elde eden Kayaalp ile gurur duyuyoruz.

Ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da bir kez daha zirvede dalgalandıran millî sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.