Başakşehir'in zirve inadı sürüyor
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın ilk maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Antalya Stadı'nda karşılaştı.
Şampiyonluk şansını sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir deplasmanda karşılaştığı rakibini 2-0 yendi. Başakşehir'in gollerini 30. dakikada Bajic ve 76. dakikada Visca attı.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 69'a yükselterek şampiyonluk şansını sürdürdü. Başakşehir puan durumunda maç fazlasıyla 2. sırada yer alıyor.
Antalyaspor ise 38 puan ve maç fazlasıyla 12. sırada bulunuyor.