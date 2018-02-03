Bayern Münih 3 puanı iki golle aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05’i 2-0 mağlup etti
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, deplasmanda Mainz 05'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, ligin 21. haftasında Opel Arena'da Mainz 05'in konuğu oldu.
Bavyera ekibi, 33. dakikada Franck Ribery ve 44. dakikada James Rodriguez ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 53'e yükselterek açık ara farkla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Mainz ise 20 puanla 16. sıraya geriledi.