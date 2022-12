BBL, Türk bayrağını Avrupa’da dalgalandırmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük yayıncı topluluğu BBL, Türkiye’deki oyun ekosisteminin gelişimine yönelik yeni adımlar atmaya devam ediyor. Platform, geçmiş dönemde yakaladığı başarılara bir yenisini daha ekleyerek Avrupa arenasında mücadele etmeye başlıyor. Türkiye’nin Valorant’taki ilk şampiyonu unvanını taşıyan ve son dört yıldır PUBG takımıyla dünya şampiyonasına giden BBL ekibi, bu gelişmeyle birlikte başarılarını Avrupa’da da sürdürmeyi amaçlıyor. Kuruluş aşamasında oyunseverlerin destekleriyle büyüyen espor kulübü, yoğun bir taraftar grubu tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

BBL, oyun ekosistemindeki taraftarlarının destekleriyle yakaladığı ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi hedefliyor. Gelecekte taraftarlardan gelen talepler doğrultusunda 22 kişilik kadrosunu genişletmek isteyen BBL ekibi, oyunseverlere rekabetçi arenalarının atmosferini yaşatmak amacıyla farklı oyunlar içerisinde yer almayı planlıyor. BBL’in kurucu ekibi, sahip oldukları vizyon doğrultusunda espor sektörünün Türkiye’deki gelişimine katkı sağlarken, yeni projelerle de sektörün paydaşlarıyla bütünleşmeyi arzuluyor.

BBL’in Avrupa macerasına ilişkin açıklamalarda bulunan BBL CEO’su Okan Demirel, elde ettikleri tüm başarıların mimarı olarak BBL ekibini işaret ederken, takımın kimyasına güvendiklerini ve sosyalleşen, birbirlerine destek vermeyi seven bir kadro kurduklarını vurguladı.

"Avrupa’yı hayal ettik, hedefledik, gerçeğimiz oldu"

Türkiye’nin en büyük yayıncılarından ve eski espor oyuncusu olan BBL Kurucu Ortağı Ferit Karakaya, “BBL olarak geçirdiğimiz her sezonda hem sportif hem de direktif anlamında organizasyonumuzu büyüttük. Geldiğimiz noktadaysa BBL bugün dünyanın en büyük Valorant takımlarıyla aynı kulvarda mücadele edecek. Hepimiz için çok heyecan verici ve bir o kadar da zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Kurduğumuz kadronun hem oyuncu hem koç hem de teknik ekip olarak çok uyumlu bir kimya oluşturduğunu görüyoruz. Biz BBL’i kurduğumuz günden bu yana Avrupa’yı hayal ettik. Hayalimizi hedefledik ve bu Türkiye’nin gerçeği oldu” dedi.

"Ulaştığımız en kalabalık kadromuzla güçlenmeye devam ediyoruz"

Takımın güncel durumunu değerlendiren BBL CEO’su Okan İlker Demirel, “Geleceğe yatırım yaptığımız oyuncularımız ve as kadroda yerini almak için avucunu kaşıyan yedeklerimiz bulunuyor. Bugüne kadar ulaştığımız en kalabalık kadromuzla transfer sürecine devam ediyoruz. Teknik ekibimiz ve oyuncularımızla yaptığımız fikir alışverişleri doğrultusunda yerli ve yabancı takımlarla transfer görüşmeleri yapıyoruz. Çok yakın zamanda bu konuya ilişkin önemli bir haber duyuracağız” dedi.

"Hem Berlin hem de Türkiye’de Gaming House açacağız"

Yönetime ilişkin açıklamalarda bulunan Demirel, “Aramızdan ayrılanlar, yeni katılanlar ve pozisyonu değişen arkadaşlarımız oldu. En önemlisi de makro sistemden mikro sisteme geçiş yaptık. Artık her branşın ayrı bir takım menajeri var. Valorant'ı Eren'e emanet ettik. Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin gelişimi noktasında sorumluluğu üstleniyor. Gaming Office’in yetersiz kalması sebebiyle Berlin dışında Türkiye’de de bir Gaming House için çalışmalara başladık. Heyecan değil, istek ve hırs var. Her şey bir an önce başlasın istiyoruz. BBL Yönetimi’ni hiç görmediğiniz bir agresiflikte göreceksiniz. Hamdık, piştik, bu yıl her yeri kendimizle beraber yakacağız” dedi.

"Taraftarımız hazır olsun, başarılarımızla gururlandırmaya geliyoruz"

BBL taraftarlarına mesajını paylaşan Demirel, “İlk maçımızdan bu yana bizleri destekleyen devasa bir taraftara sahibiz. Galibiyetlerimizde ve mağlubiyetlerimizde daima arkamızda durdular. Her zaman altıncı oyuncu olarak takımımızı sırtlayan en büyük etken oldular. Taraftarımıza söyleyebileceğimiz en büyük mesaj şu: Henüz başlamadık. Başarılarımızla onları gururlandıracağız” dedi.

"Gelişmeleri duyurmak için sabırsızlanıyoruz"

BBL oyuncusu Quti’nin takım içindeki yerine dikkat çeken Karakaya, “Quti inanılmaz bir oyuncu ne görev verilirse yerine getiriyor. Şu an ana kadroyu bir arada tutan isim o, küçüğünden büyüğüne herkesin saygısını kazandı. Teknik ekibimizi büyütme hedefimizi daha önce vurgulamıştık. Önümüzdeki süreçte sonlanması için heyecanla çalıştığımız birçok gelişme var. Bunları duyurmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.