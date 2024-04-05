Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'lık oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor'un farklı gerekçelerle disipline verildiğini bildirdi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Kocaelispor, Göztepe, Altay ve Erzurumspor ile Adanasporlu futbolcu Diakite ve Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar'ı da disipline sevk etti.