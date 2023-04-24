Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu. 450 ile 7 bin 500 TL arasında değişen karşılaşmanın biletleri 26 Nisan Çarşamba günü satışa çıkacak.
Beşiktaş ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşılaşacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamayla derbinin bilet fiyatları belli oldu. Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak
Bilet fiyatları ne kadar?
VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
1. Kategori: 2.500TL
2. Kategori: 2.350TL
3. Kategori: 1.900TL
4. Kategori: 1.650TL
5. Kategori: 1.500TL
Kapalı Üst: 1.400TL
6. Kategori: 1.250TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL