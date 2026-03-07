Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray mücadelesinin VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakem kadrosu belli oldu. Kritik karşılaşmada düdüğü Ozan Ergün çalacak; VAR’da ise Ömer Faruk Turtay görev yapacak.
Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyle zirveye çıkacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmeye göre kritik mücadelede VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay, AVAR’da ise Gökhan Barcın yer alacak.
Ergün'ün ilk derbisi olacak
TÜPRAŞ Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, kariyerinde ilk kez bir derbide görev alacak.
Ergün’ün yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Büyük merakla beklenen mücadelede dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.