Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyle zirveye çıkacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmeye göre kritik mücadelede VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay, AVAR’da ise Gökhan Barcın yer alacak.

Ergün'ün ilk derbisi olacak

TÜPRAŞ Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, kariyerinde ilk kez bir derbide görev alacak.

Ergün’ün yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Büyük merakla beklenen mücadelede dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.