Beşiktaş hazırlık maçında MTE 1904 KFT ile yenişemedi
Beşiktaş, Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçında karşılaştığı MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.
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MTE 1904 Sporttelep’te oynanan maça siyah-beyazlılar; Emir Yaşar, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i başladı.
Müsabakanın ilk yarısını golsüz geçen Beşiktaş, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA