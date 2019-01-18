Beşiktaş kazandı, maçta kural hatası

18 Ocak 2019

Spor Toto Süper Lig’de ikinci devrenin açılış maçında Akhisarspor ile Beşiktaş, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştı.

Beşiktaş rakibini 3-1 yendi. Beşiktaş'ın gollerini 23. dakikada Dorukhan Toköz, 48'de Gökhan Gönül ile 76'da Larin kaydetti. Akhisarspor'un tek golünü ise 81. dakikada Cikalleshi attı.

Akhisarspor maça 13 yabancı futbolcu ile çıktı

Beşiktaş'a 3-1 yenilen Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre maç kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer verdi.

TFF Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsüne göre bir takım, 21 kişilik müsabaka isim listesinde en fazla 12 yabancı oyuncuya yer verebilirken, Ege temsilcisinin, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Beşiktaş ile yaptığı maçta TFF kayıtlarına göre kadrosunda 13 yabancı yer aldı.

Futbol Müsabaka Talimatı 22. madde d bendine göre Akhisarspor'a "Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması" nedeniyle hükmen mağlubiyet verilebilir.

Öte yandan durumu fark eden Akhisarspor yönetiminin, yedek kaleci Milan Lukac'ı tribüne gönderdiği bildirildi.

Kartal galibiyetle başladı

Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci devreye galibiyetle başladı

Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk olduğu Akhisarspor karşısında 3-0'lık üstünlük yakalayan siyah-beyazlı ekip, Sokol Cikalleshi'nin golüne rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı.

Dorukhan Toköz'ün ilk golü

Süper Lig'de üst üste 6. kez ilk 11'de sahaya çıkan Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza attı.

Genç oyuncu, son golünü geçen sezon Eskişehirspor formasıyla 11 Şubat 2018'de Giresunspor'a karşı kaydetmişti.

Dorukhan Toköz'ün ligin ilk yarısının son 2 haftasında Trabzonspor ve Kasımpaşa ile yapılan maçlarda filelere giden iki topu, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edilmişti.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından bu sezon ligde 2. golüne imza attı.

Oyuna sonradan giren Cyle Larin ise bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Bu arada, Beşiktaş'ta bu sezon 4. sarı kartını gören Domagoj Vida, cezalı duruma düştü.

Burak Yılmaz'a protesto

Beşiktaş'ın 45+1. dakikada Burak Yılmaz ile kaçırdığı gol pozisyonu sonrasında bazı taraftarlar "Hırsız Burak" şeklinde tezahürat yaparken, bir grup taraftar da tezahüratı susturmaya çalıştı.

Müsabakada 64. dakikada yerini Cyle Larin'e bırakan Burak Yılmaz oyundan çıktıktan sonra Beşiktaşlı taraftarlar, "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.

Kaynak: AA