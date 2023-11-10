Beşiktaş teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Beşiktaş'ta kötü sonuçların ardından Burak Yılmaz istifa etti. İstifası kabul edilen Yılmaz'la yollar ayrıldı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Burak Yılmaz istifa kararı aldı.
İstifası kabul edilen Yılmaz'la yollar ayrıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, şöyle dendi:
"Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz. 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."