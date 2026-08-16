Beşiktaş-Eyüpspor maçının sonucu ne? Beşiktaş-Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş'ın gollerini kim attı? Maçın önemli anları...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e 3 puanla başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor’u konuk etti. Müsabaka siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Junior Olaitan’ın ceza sahası dışı sağ tarafından topu havalandırarak savunma arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Vaclav Cerny, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
33. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Rıdvan Yılmaz’ın ceza sahasına ortasında arka direkte hareketlenen Cerny’nin, altıpas çizgisi önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Moldovan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Vaclav Cerny geçti. Bu oyuncunun yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
55. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Taylan Bulut'un yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.
68. dakikada Eyüpspor yarı alanında top kapma mücadelesinde Oh'un ayak bileğine müdahalede bulunan Costa, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı’nın savunma arkasına pasıyla son çizgiye inen Orkun Kökçü’nün dar açıdan yaptığı plase vuruşta top, kaleye paralel şekilde giderek auta çıktı.