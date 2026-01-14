Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve kaybetmişti. Sarı Kanarya'nın şimdiki rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı... Mücadeleyi izlemek için can atan futbolseverler "Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele A Spor'ndan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Beyoğlu Yeni Çarşı: Fatih, Batuhan, Ali, Burak, A. Eren, Barış, Göktan, Arda, Alhan, Arif, Eren

Fenerbahçe: M. Günok, M. Müldür, Çağlar, Yiğit, Oğuz, Bartuğ, Guendouzi, Musaba, Talisca, Kerem, Duran

Eksikler çok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda top koştıran Youssef En-Nesyri, karşılaşmada yer almayacak.