Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda ikinci maçlar oynanıyor. Fenerbahçe, 3. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geliyor. Sarı Kanarya kupada ilk galibiyetini almak isterken taraftar da "Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelmiş ve kaybetmişti. Sarı Kanarya'nın şimdiki rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı... Mücadeleyi izlemek için can atan futbolseverler "Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele A Spor'ndan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Beyoğlu Yeni Çarşı: Fatih, Batuhan, Ali, Burak, A. Eren, Barış, Göktan, Arda, Alhan, Arif, Eren
Fenerbahçe: M. Günok, M. Müldür, Çağlar, Yiğit, Oğuz, Bartuğ, Guendouzi, Musaba, Talisca, Kerem, Duran
Eksikler çok
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Nelson Semedo ile milli takımının Afrika Uluslar Kupası kadrosunda top koştıran Youssef En-Nesyri, karşılaşmada yer almayacak.