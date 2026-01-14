Beyoğlu Yeni Çarşı nerenin takımı, kaçıncı (hangi) ligde? Beyoğlu Yeni Çarşı ne zaman kuruldu?

Fenerbahçe bu akşam Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka heyecanla beklenirken Beyoğlu Yeni Çarşı futbol takımı ile ilgili bilgi alınmak isteniyor. Bu takımı ilk kez duyanlar "Beyoğlu Yeni Çarşı nerenin takımı, kaçıncı (hangi) ligde" sorusunu yöneltiyor.

Beyoğlu Yeni Çarşı nerenin takımı?

Beyoğlu Yeni Çarşı 1954 yılında kuruluşmuş ve İstanbul Beyoğlu ilçesinde faaliyet göstermektedir.

Kulüp, 1954 yılında semt sakinlerinin öncülüğünde kuruldu. Dönemin büyükleri ve gençleri, gençleri sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla bir araya geldi.

Kuruluş sürecinde önemli rol üstlenen isimler arasında Siragan Küçükköseoğlu, Dimitro Komatas, Arif Saydam, Şevket Ergun ve Hüseyin Topal yer aldı.

Beyoğlu Yeni Çarşı kaçıncı ligde?

Beyoğlu Yeni Çarşı 2. ligde top koşturuyor. Takım 23 puanla 11. sırada...