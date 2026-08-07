BJK Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. İlk rakibini geçen siyah-beyazlılar ikinci rakibini de elemek istiyor. Çekya ekibi Hradec Kralove'yi ilk maçda 1-0'la geçen Kara Kartal ikinci maçı da almak istiyor. Mücadelenin bilgileri merak edilirken "BJK Avrupa Ligi maçı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Hradec Kralove maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar bu turu geçtiği takdirde, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.