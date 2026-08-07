FB Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe Sturm Graz rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. İkinci maç deplasmanda oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükselmek isteyen Sarı Kanarya bu maçı da alma hedefinde... Peki, FB Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Fenerbahçe uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi gruplarına hasret... Sarı Kanarya bu sezon bu özleme son vermek istiyor. Taraftar heyecanla Şampiyonlar Ligi 3. Ö Eleme turu rövanş maçını beklerken "Fenerbahçe Sturm Graz rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.
FB Şampiyonlar Ligi maçı hangi tarihte?
Sturm Graz - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport ve Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, Sturm Graz engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.