Hradec Kralove-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk olacak. FINEP Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Romanyalı hakem H. Feșnic yönetecek.

Mücadele öncesinde iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Hradec Kralove'nin ilk 11'i:

Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera.

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki ilk mücadeleden avantajlı bir sonuçla ayrılarak rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.