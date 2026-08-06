Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı şifresiz mi?

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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Beşiktaş'ın sıradaki engeli Çekya ekibi Hradec Kralove… Kara Kartal deplasmana giderken hedef güzel bir skor ile yurda dönmek... Bugün yoğun gelen soru "Hradec Kralove - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Muhtemel 11'ler..

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Darida, Dancak, Horak, van Buren, Mihalik, Sloncik

Beşiktaş: Nübel, Ouattara, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, İlhan, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh

Trossard'ın durumu bugün netleşecek

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Leandro Trossard, resmi işlemlerinin tamamlanması halinde UEFA kadrosuna dahil edilebilecek.

Maçın başlamasına 24 saat kalana kadar UEFA kadrosuna oyuncu ekleme hakkına sahip olan Beşiktaş, işlemlerin yetişmesi halinde Belçikalı futbolcuyu listeye ekleyebilecek.

Rövanş 13 Ağustos'ta

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.