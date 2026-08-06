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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transfer görüşmelerini de hızlandırdı. Aslan, Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler başladı. Taraftarın sıkça yönelttiği soru "Rafael Leao Galatasaray'a geldi mi, gelecek mi" oluyor.

Rafael Leao Galatasaray'a gelecek mi?

Rafael Leao'nun Galatasaray'a transferi için Galatasaray ile AC Milan arasında resmi görüşmeler ve bonservis pazarlıkları başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp Portekizli yıldız oyuncu için Milan ile pazarlık masasına oturdu.

Rafael Leao daha önce Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer almış ve kulüp yetkilileri Milano'da görüşmeler yapmış ancak bu girişimlerden bir sonuç alınamamıştı.