GS hazırlık maçı: Galatasaray - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray lig öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. Aslan'ın rakibi İspanyol temsilcisi Villareal… Mücadele tarihi ve saati yaklaşırken "Galatasaray - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıklaşıyor.
Galatasaray bu sezon 5. hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar son maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele yaklaşırken sık sık "Galatasaray - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?
Galatasaray - Villareal hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Galatasaray ilk lig maçını ise Çorumspor ile 14 Ağustos saat 21.30'da oynayacak.