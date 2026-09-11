BJK maç saati ve muhtemel 11.. Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Erzurumspor'u ağırlıyor. Beşiktaş seyircisi önünde rakibini yenip maç fazlasıyla liderliği almak isterken taraftar da "Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Beşiktaş için işler hem Avrupa'da hem de ligde güzel gidiyor. Kara Kartal, Erzurumspor'u evinde yenerek puanını 12'ye çıkarmak istiyor. Bugün sıkça gelen soru Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Erzurumspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Salih, Olaitan, Orkun, Trossard, Poku, Oh.
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Sefa, Baiye, Mustafa Fettahoğlu, Rodriguez, Eren Tozlu.
Dusan Vlahovic oynayacak mı?
Fenerbahçe maçı sonrası 1 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası verilen Vlahovic'in Erzurumspor maçında oynayıp oynayamayacağı, Beşiktaş'ın Tahkim Kurulu'na yapacağı itirazın sonucuna bağlı.