BJK maç saati ve muhtemel 11.. Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş için işler hem Avrupa'da hem de ligde güzel gidiyor. Kara Kartal, Erzurumspor'u evinde yenerek puanını 12'ye çıkarmak istiyor. Bugün sıkça gelen soru Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Erzurumspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Salih, Olaitan, Orkun, Trossard, Poku, Oh.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Sefa, Baiye, Mustafa Fettahoğlu, Rodriguez, Eren Tozlu.

Dusan Vlahovic oynayacak mı?

Fenerbahçe maçı sonrası 1 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası verilen Vlahovic'in Erzurumspor maçında oynayıp oynayamayacağı, Beşiktaş'ın Tahkim Kurulu'na yapacağı itirazın sonucuna bağlı.