BJK maç tarihi ve saati... Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş, Süper Lig'in yeni haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarının önünde oynayacağı mücadeleden iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Müsabakayı kaçırmak istemeyen taraftar "Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Beşiktaş - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Kocaelispor maçı 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Kocaelispor rekabetinde 53. randevu

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de oynanacak mücadeleyle birlikte 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 karşılaşmada Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar bu maçların 32'sinden galibiyetle ayrılırken, Kocaelispor 7 kez kazanmayı başardı. Taraflar arasındaki 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.