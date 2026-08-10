BJK maçı tarihi ve saati: Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Yeni hafta ile birlikte Beşiktaş - Hradec Kralove maç bilgileri merak edilmeye başlandı. Temsilcimiz Beşiktaş bu maçı da alıp Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmak istiyor. Mücadelenin tarihi, saati ve kanalı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...

BJK maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu Beşiktaş - Hradec Kralove maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar bu turu geçtiği takdirde, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.