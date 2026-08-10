BJK maçı tarihi ve saati: Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove ile rövanş maçına çıkıyor. Kara Kartal ilk maçta deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 1-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Şimdi ikinci maçın bilgileri araştırılıyor ve "Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruluyor.
Yeni hafta ile birlikte Beşiktaş - Hradec Kralove maç bilgileri merak edilmeye başlandı. Temsilcimiz Beşiktaş bu maçı da alıp Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmak istiyor. Mücadelenin tarihi, saati ve kanalı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...
BJK maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu Beşiktaş - Hradec Kralove maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar bu turu geçtiği takdirde, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.