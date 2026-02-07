Bugün maç yok mu? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig fikstürüne göre bugün 3 büyüklerin maçı yok. Trabzonspor ise bu akşam Samsunspor deplasmanına gidiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı ise kulüplerinin maç bilgilerini araştırıyor.
Bugün 3 büyüklerin maçı yok. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı takımlarını bir an evvel sahada görmek isterken maç programı yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş ve Galatasaray maçları yarın, Fenerbahçe'nin maçı ise pzartesi günü oynanacak.
Süper Lig 21. hafta maç programı
Karagümrük – Antalyaspor
7 şubat cumartesi 14.30
Samsunspor – Trabzonspor
7 şubat cumartesi 20.00
Eyüpspor – Başakşehir
8 şubat pazar 14.30
Konyaspor – Göztepe
8 şubat pazar 17.00
Rizespor – Galatasaray
8 şubat pazar 17.00
Beşiktaş – Alanyaspor
8 şubat pazar 20.00
Kayserispor – Kocaelispor
9 şubat pazartesi 17.00
Gaziantep FK – Kasımpaşa
9 şubat pazartesi 20.00
Fenerbahçe – Gençlerbirliği
9 şubat pazartesi 20.00