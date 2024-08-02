Buse Savaşkan, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finalde (Buse Savaşkan kimdir, nereli, kaç yaşında?)

Milli atlet Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlama elemelerine katıldı. Olimpiyatta ilk kez yarışan Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı.

Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olan Buse Savaşkan, 4 Ağustos Pazar günü madalya mücadelesine çıkacak.

Buse Savaşkan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yüksek atlamada yarışan milli atlet Buse Savaşkan, KKTC'de 24 Şubat 1999 tarihinde doğdu. İlk kez uluslararası arenada 2016'da Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'ne katıldı ancak elendi. Daha sonra farklı yarışmalarda madalyalar kazandı. Savaşkan, 2020'de açık havada yüksek atlamada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu oldu.