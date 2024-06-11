Çaykur Rizespor'un stadının zemini yenileniyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı stadyumun zemini, geçen sezon oynanan bazı maçlarda kötü görüntüsü ile gündeme gelmişti.

Zeminden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan uyarı da alan Çaykur Rizespor'da stadın zemini tamamen sökülerek yeniden yeşillendirilecek.

Aynı zamanda zemine alttan ısıtma sistemi, alttan havalandırma ve vakum drenaj sistemi yapımı ve alttan ısıtma sistemi mekanik odası kurulumu da yapılacak.

“1 milyon Euro civarında bir maliyeti var”

Çaykur Rizespor Kulüp Başkan Vekili Adnan Er, stat zemininin yapılması için Real Madrid ve Barcelona takımlarının çalıştığı firmayla çalışıldığını belirtti. Üst düzey bir zemin hazırlatıldığının altını çizen Er, “Geçen sezon stadımızda bir takım sıkıntılar yaşadık. Yılların verdiği tahribatlara stadımızın drenajı zarar görmüştü. Bu olaylar futbolcu sakatlanmasına da neden olabiliyor. Biz stadı tamamen söktük. Drenaj sistemini yeniliyoruz. Sıcak ve soğuk havalandırma sistemi koyuyoruz. Vakum sistemi yapılıyor. Bütün stadın suyunu bir anda çeken bir stat kuruyoruz. Burası hibrit bir saha olduğu için aynı şekilde yapılacak. Kötü hava şartlarından etkilenmemesi için zeminin üstünü kapatıyoruz. İnşallah dünya standartlarında bir zeminimiz olacak. Espri yapmıyorum. Real Madrid ve Barcelona'nın stadının zeminini yapan firma burayı yapıyor. Gerçekten üst düzey bir zemin hazırlıyoruz. 1 milyon Euro civarında bir maliyeti var. Bu biraz artabilir. Burada olabilecek herhangi bir sakatlık, bir oyuncuya verdiğimiz paraları heba etmiş oluyor. Onun için statların zeminlerinin kaliteli olması lazım. Burada ciddi maliyetler var. Futbolcu maliyetlerinden bahsediyorum” şeklinde konuştu.